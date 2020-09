Costa d’Avorio: presidenziali, Soro chiede “fronte comune” dell’opposizione contro Ouattara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Soro aveva confermato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza alle elezioni del prossimo 31 ottobre nonostante la sua esclusione da parte della Commissione elettorale indipendente. "La mia candidatura è ferma, irriducibile ed irrevocabile", ha dichiarato Soro, aggiungendo che "la Costa d'Avorio è sull'orlo del baratro" e che per questo non può ritirare il suo impegno a migliorare le sorti del Paese. Accusato di attentato all'autorità dello Stato, appropriazione indebita di fondi pubblici e riciclaggio di denaro, su Soro pende dallo scorso dicembre un mandato d’arresto internazionale e il divieto di candidarsi. Contro le autorità ivoriane si è schierata per due volte la Corte africana per i diritti umani e dei popoli (Cadhp), che ad aprile scorso ha ordinato di revocare il mandato d'arresto e nei giorni scorsi ha intimato al governo ivoriano di ammettere la candidatura di Soro alle elezioni di ottobre. Primo ministro dal 2007 al 2012, Soro è stato fino a febbraio dello scorso anno presidente del Parlamento, funzione dalla quale si è dimesso con l'intenzione di presentarsi alle presidenziali. Oltre a quella dell'attuale capo dello Stato, Ouattara, altre tre candidature sono state convalidate dalla Corte costituzionale per le elezioni del 31 ottobre: si tratta dell’ex presidente Henri Konan Bedié (per il Partito democratico della Costa d’Avorio), dell’ex primo ministro Pascal Affi N'Guessan (per il Fronte popolare ivoriano) e Kouadio Konan Bertin (candidato indipendente). (segue) (Res)