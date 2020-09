Costa d’Avorio: presidenziali, Soro chiede “fronte comune” dell’opposizione contro Ouattara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto a Ouattara, l’attuale capo dello Stato ha ufficializzato il mese scorso la sua candidatura per un terzo mandato con l’obiettivo dichiarato di garantire continuità governativa al Paese in seguito al decesso improvviso del premier Amadou Gon Coulibaly, avvenuto lo scorso 8 luglio a causa di un arresto cardiaco. Coulibaly, fedelissimo del presidente Ouattara, era infatti stato designato come il candidato ufficiale del Rhdp, il partito al governo in Costa d'Avorio, dopo che lo stesso Ouattara aveva annunciato in un primo momento di non volersi candidare per un terzo mandato. Ouattara è salito al potere il 6 maggio 2011 dopo aver vinto le elezioni del novembre 2010, dove aveva sconfitto il presidente uscente Laurent Gbagbo (anch’egli, come Soro, escluso dalle liste elettorali), ed è stato in seguito rieletto nel 2015 con l'83,7 per cento dei voti. La ricandidatura di Ouattara ha innescato diversi ricorsi in tribunale da parte dei leader di opposizione. La Costituzione ivoriana prevede infatti un limite di due mandati presidenziali, tuttavia nel marzo scorso – in piena emergenza sanitaria e nell'impossibilità per il parlamento di riunirsi – Ouattara ha approvato per decreto la modifica della Cartaha suscitato la forte reazione della classe politica e violente proteste popolari che hanno causato la morte di almeno 12 persone. (Res)