Sanità: Giannini (Lega), Zingaretti superficiale e opportunista

- "Zingaretti come al solito dimostra approssimazione e confusione. Ieri voleva regalare il Forlanini alle Ong, oggi si sveglia e vuole utilizzarlo per l'Agenzia per la ricerca biomedica". Lo afferma Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Come Lega - aggiunge - siamo favorevolissimi ad ogni nuova Istituzione o impresa che apre una sede nella Capitale e siamo da sempre per la riqualificazione del Forlanini con utilizzo sanitario. Zingaretti però dimostra per l'ennesima volta la sua superficialità e il suo opportunismo, tra l'altro meno si occupa di palazzi e stabili e meglio è, visti i disastri che ha combinato con la vicenda del Palazzo della Provincia che è all'attenzione della magistratura". (Com)