Germania-Francia: ministri Difesa in visita all'impianto di Airbus a Manching in Baviera

I ministri della Difesa di Germania e Francia, Annegret Kramp-Karrenbauer e Florence Parly, si sono recate oggi i visita presso l'impianto del consorzio aerospaziale europeo a Manching, in Baviera. È quanto rende noto Airbus con un comunicato, in cui evidenzia che a Manching Kramp-KArrenbauer e Parly hanno espresso "il sostegno dei rispettivi paesi per i programmi fondamentali della difesa europea". I ministri della Difesa di Germania e Francia hanno incontrato dirigenti dell'azienda,l'amministratore delegato di Airbus Guillaume Faury e l'Ad di Airbus Defence and Space, Dirk Hoke, nonché autorità politiche locali. Si tratta della prima visita congiunta dei ministri degli Esteri di Germania e Francia presso il sito di Manching, dove Airbus impiega circa 5.600 dipendenti di 43 paesi diversi, oltre a circa mille militari tedeschi. Sia Kramp-Karrenbauer sia Parly hanno sottolineato "l'importanza di promuovere i programmi fondamentali della difesa europea" come lo sviluppo del drone dell'Ue Male Rpas, il sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf).