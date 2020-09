Germania-Francia: ministri Difesa in visita all'impianto di Airbus a Manching in Baviera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al progetto per il Male Rpas lavora un consorzio europeo sotto guidata da Aribus, che comprende anche Dassault Aviation (Francia) e Leonardo (Italia). L'obiettivo è un drone, noto come “Eurodron”, per Francia, Germania, Italia e Spagna. Il sistema intende fornire all'Europa “capacità operative uniche nel settore della sorveglianza aerea senza pilota”. A sua volta, lo Scaf, avviato nel 2017 da Germania e Francia, fornirà “il prossimo livello di potere aereo creando un sistema di sistemi di piattaforme con e senza equipaggio con piena capacità operativa per il 2040”. La Spagna ha aderito al programma, rendendo lo Scaf “una vera impresa europea”. Il progetto è guidato da Dassault Aviation e Airbus, insieme ad altri partner. Nonostante le difficoltà della pandemia di coronavirus, “il Joint Concept Study, lanciato nel 2019, e la fase dimostrativa 1A, avviata quest'anno, rimangono sulla buona strada”. (segue) (Geb)