Germania-Francia: ministri Difesa in visita all'impianto di Airbus a Manching in Baviera (3)

- Per Faury, la visita di Kramp-Karrenbauer e Parly a Manching è “un chiaro segnale dell'importanza di un'industria della difesa forte e capace per l'Europa”. L'Ad di Airbus ha aggiunto: “Manching è il centro di competenza e campione nazionale per tutte le piattaforme militari ad ala fissa tedesche e quindi ha un'importanza strategica per il nostro cliente locale. Qui stiamo anche plasmando il futuro dell'aviazione militare con programmi multinazionali come Eurodrone e Scaf e siamo molto grati di poterlo mostrare oggi ai responsabili delle decisioni”. Oltre a essere informate sui Eurodrone e Fcas, Kramp-Karrenbauer e Parly “hanno anche ricevuto un assaggio della capacità di ingegneria tecnica di fascia alta di Airbus visitando il futuro del volo con il Low Observable Uav Testbed (Lout)”. Si tratta di un progetto di ricerca finanziato dal ministero della Difesa tedesco, reso noto al pubblico per la prima volta nell'autunno del 2019. “La bassa osservabilità sarà uno dei fattori chiave nello sviluppo dello Scaf”, evidenzia Airbus. (segue) (Geb)