Germania-Francia: ministri Difesa in visita all'impianto di Airbus a Manching in Baviera (4)

- Per Reinhard Brandl, deputato dell'Unione cristiano-sociale (Csu) al Bundestag dove è membro della commissione Finanze, “Manching è un ottimo esempio di ciò che l'Europa può ottenere nella difesa se uniamo le forze. Non siamo soltanto orgogliosi dello spirito internazionale che osserviamo qui in Baviera provenire da compagnie come Airbus, dove tedeschi, francesi, spagnoli, britannici e altre nazionalità lavorano mano nella mano”. Manching è anche un esempio per modelli di cooperazione unici e di rilevanza strategica come le Forze armate tedesche (Bundeswehr)”. Per Brandl, “il futuro della difesa europea e il futuro dei siti dell'industria ad alta tecnologia come Manching fa affidamento su programmi come lo Scaf e l'Eurodrone. Per tale motivo,dobbiamo assicurarci che siano approvati e portati avanti in maniera congiunta ed equilibrata”. (Geb)