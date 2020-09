Sanità: Pd Municipi XI-XII, bene Zingaretti su Forlanini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto con soddisfazione della proposta del presidente Zingaretti di candidare il complesso dell'ex ospedale Forlanini ad ospitare l'Agenzia Europea per la ricerca biomedica". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri del Pd dei Municipi XI e XII, Gianluca Lanzi, Daniela Cirulli e Lorenzo Marinone. "È una scelta prestigiosa - proseguono gli esponenti Pd - che esalta la funzione di servizio pubblico e di tutela della salute che l'ex nosocomio ha sempre svolto, aprendolo ad un respiro europeo di ricerca. Un'ottima iniziativa per accelerare il recupero e la riqualificazione di un complesso molto caro ai cittadini, già avviato con l'ospitalità della caserma delle forze dell'ordine. Chiediamo ora - concludono - che possano trovare realizzazione anche le proposte di servizi sociosanitari e culturali, nonché l'apertura al pubblico del parco, avanzate da tempo dai cittadini e dai Municipi XI e XII". (Com)