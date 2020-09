Nato: delegazione italiana e britannica per seminario su rapporto tra ambiente e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra ambiente e sicurezza in un mondo sempre più caratterizzato dai cambiamenti climatici e l'esperienza delle Forze armate italiane che, con progetti tecnologicamente innovativi, dimostra la possibilità di garantire la sicurezza con azioni di maggior attenzione all'ambiente: dall'installazione di pannelli solari nei campi all'efficientamento energetico delle tende, dalle luci led al generatore atmosferico di acqua fino agli alimentatori portatili. Il complesso rapporto tra ambiente e sicurezza è stato analizzato in occasione del seminario intitolato "Nato and Nature: a changing climate" che si è tenuto oggi al quartier generale della Nato a Bruxelles. Lo si apprende dalla delegazione italiana presso la Nato. L'evento di alto livello è stato organizzato congiuntamente dalle delegazioni di Italia e Regno Unito presso l'Alleanza atlantica, nel quadro della loro partnership tra i due paesi per la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26). A partecipare, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg; il vice primo ministro e ministro della Difesa del Granducato di Lussemburgo, Francois Braush; il vice segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) con delega per le questioni economiche e globali, Stefano Sannino; il Commissario dell'Unione Africana per l'economia rurale e l'agricoltura, Josefa Sacko. Il seminario, che si è svolto in modalità 'ibrida', cioè con parte di relatori e pubblico presenti presso la Nato e altri collegati via web, ha coinvolto anche alcuni tra i principali esperti di sicurezza e ambiente del mondo dei gruppi di lavoro internazionali. (segue) (Beb)