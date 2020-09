Balcani: premier albanese Rama, chiudere i problemi del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi dei Balcani occidentali dovrebbero guardare avanti e risolvere le questioni che appartengono al passato. Lo ha affermato oggi il primo ministro dell'Albania Edi Rama, che è anche presidente in carica dell'Osce, nel corso di una visita in Grecia dove prende parte ad una conferenza organizzata dalla rivista "The Economist". "Questi sono tempi eccezionali, siamo tutti bloccati da questa pandemia. Secondo le previsioni delle organizzazioni internazionali, la nostra regione sarà la più colpita. Credo che ci siano le opportunità per liberarci e andare avanti, per chiudere con i problemi del passato", ha detto Rama, adducendo come esempio da imitare la risoluzione della disputa sul nome tra Grecia e Macedonia del Nord. "Nei Balcani occidentali, siamo stati a lungo coinvolti nella cooperazione e nei processi di pace. Anche se ci sono questioni come il mancato riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia, siamo stati capaci di sederci e discutere del nostro futuro insieme. Le dispute possono essere insieme, il dialogo è l'unico strumento", ha concluso Rama. (Alt)