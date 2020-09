Iran-Azerbaigian: guardie di frontiera intercetta due uomini coinvolti in traffico di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini non identificati, coinvolti in un traffico di droga, sono stati intercettati oggi nel distretto azerbaigiano di Beylagan mentre attraversavano il confine dall'Iran in direzione dell'Azerbaigian. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Apa". La pattuglia di frontiera ha sparato, in conformità con la legge azerbaigiana sulla protezione dei confini, uccidendo uno dei due uomini, mentre l'altro è riuscito a fuggire. Nell'area in cui è avvenuto l'attraversamento sono stati ritrovati un fucile d'assalto e due borse contenenti 15 chili di droga. L'ufficio di frontiera iraniano è stato informato dell'incidente. In Azerbaigian, le operazioni investigative sono attualmente nelle mani del Servizio di frontiera statale e dell'Ufficio del procuratore militare.(Rum)