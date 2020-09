Portogallo: approvato inventario patrimonio immobiliare dello Stato con capacità abitativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto legge che disciplina la realizzazione dell'inventario del patrimonio immobiliare dello Stato con capacità abitativa e la creazione di una borsa immobiliare dello Stato per l'edilizia abitativa, nell'ambito del Programma di stabilizzazione economica e sociale. Secondo quanto riferito da una nota del governo, con l'inventario, che sarà effettuato dall'Istituto per l'edilizia abitativa e la riabilitazione urbana (Ihru), si intende "rilevare, identificare e quantificare i beni immobili pubblici che sono in uso residenziale o che possono essere interessati a questo scopo" e ciò consentirà un "significativo rafforzamento dell'offerta di alloggi pubblici e la garanzia del diritto all'alloggio". Il Consiglio dei ministri ha poi approvato il decreto legge che istituisce un regime eccezionale e transitorio per la riorganizzazione del lavoro al fine di ridurre al minimo i rischi di trasmissione del Covid-19. (segue) (Spm)