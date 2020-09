Usa: riprendono le attività petrolifere dopo il passaggio dell’uragano Sally

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività nelle piattaforme petrolifere offshore nel Golfo del Messico sono riprese dopo il passaggio dell'uragano Sally. La tempesta, secondo quanto riferito dai media Usa, ha abbattuto alberi, inondato strade e lasciato senza elettricità circa 570 mila case e attività commerciali dal Mississippi alla Florida. Le operazioni sono riprese su almeno 30 piattaforme offshore di petrolio e gas. Corp CVX.N ha iniziato a rinnovare le sue piattaforme Blind Faith e Petronius nel Golfo del Messico. Il gruppo Bristow, che ha trasportato i suoi lavoratori da un eliporto di Galliano, in Louisiana, e ha ripreso i voli per il cambio di equipaggio verso le strutture del Golfo del Messico occidentale e centrale. "Stiamo effettuando voli offshore e stiamo assistendo a un leggero aumento dei passeggeri in partenza", ha detto il manager dell'eliporto, Lani Moneyhon. Sally si è abbattuto nelle scorse ore sulle coste dell’Alabama e della Florida provocando delle inondazioni definite “catastrofiche” prima di venire declassato a tempesta tropicale di categoria 2. Secondo le stime delle autorità, il passaggio di Sally è costato la produzione di 508 mila barili al giorno di produzione di petrolio e 805 milioni di piedi cubi di gas naturale, più di un quarto della produzione statunitense del Golfo del Messico, e ha causato l’interruzione delle esportazioni petrolchimiche lungo tutta la costa del Golfo.(Nys)