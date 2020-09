Cultura: Franceschini, al via il bando internazionale per il nuovo direttore di Pompei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha sottolineato che "Pompei è amata dagli archeologi di tutto il mondo. Immaginiamo - ha continuato - che arriveranno molte candidature, da tutto il mondo si sta guardando con attenzione a questo bando e chi verrà scelto sarà senz'altro il migliore o la migliore". Franceschini ha annunciato oggi l'avvio delle procedure per individuare il prossimo direttore generale del Parco archeologico di Pompei, ora retto ad interim dal direttore generale Musei, Massimo Osanna. Il bando internazionale, così come tutti i precedenti, è stato pubblicato oggi sulle pagine dell'"Economist" e sul sito del Mibact. "Quella di Pompei negli ultimi anni è una storia di successo - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo -, un simbolo di riscatto e di come il sistema museale italiano sia evoluto in pochi anni da una situazione di forte ritardo. I musei italiani sono cambiati con la selezione internazionale, grazie alla quale sono state scelte le persone migliori in base al curriculum, al merito, alle competenze. Ora c'è un grande lavoro da fare intorno al sito archeologico, riguardante i servizi e le infrastrutture: questa è la seconda parte della sfida". "Lascio Pompei in una situazione molto diversa dal 2014 - ha dichiarato il direttore generale Osanna - e questo grazie al lavoro di tutti coloro che in questi anni hanno contribuito al rilancio del sito. Importante è stata anche la rete di collaborazioni instaurata con diverse istituzioni del territorio. Il prossimo direttore sarà chiamato a seguire importanti progetti, tra cui la messa in sicurezza dell'insula meridionalis e gli interventi per la buffer zone, a partire dal recupero dello Spolettificio di Torre Annunziata". (segue) (Rin)