Cultura: Franceschini, al via il bando internazionale per il nuovo direttore di Pompei (2)

- Gli interessati a partecipare alla selezione - si legge in una nota dei dicastero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - possono presentare domanda da oggi e fino al prossimo 3 novembre seguendo le istruzioni al link https://www.beniculturali.it/pompeii-selection. Le candidature verranno esaminate da una commissione di valutazione, composta da cinque membri di esperti di chiara fama nominati dal ministro. Da una prima decade di candidati ammessi a colloquio verrà selezionata una terna di nominativi da sottoporre al Ministro per la scelta finale. La conclusione della procedura e la conseguente nomina del direttore è indicata per il 31 marzo 2021. Al Parco archeologico di Pompei afferiscono l'Antiquarium di Boscoreale, l'area archeologica di Villa di Sora a Torre del Greco, l'area archeologica di Pompei, il Castello di Lettere, il parco archeologico di Longola a Poggiomarino, l'ex Real Polverificio borbonico a Scafati, la Reggia del Quisisana e gli scavi archeologici di Stabiae a Castellammare di Stabia, gli scavi archeologici di Oplontis a Torre Annunziata e il sito archeologico di Villa Regina a Boscoreale. Il direttore avrà un incarico a tempo determinato di quattro anni rinnovabile per un ulteriore quadriennio e riceverà un compenso annuo lordo di 148.837,25 euro più un eventuale premio di risultato pari ad un massimo di 40.000 euro. (Rin)