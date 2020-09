Energia: Arabia Saudita, paesi Opec+ rispettino accordi per tagli alla produzione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato rispetto degli accordi per i tagli alla produzione petrolifera da parte dei paesi dell’Opec+ danneggia la stabilizzazione del mercato dell’energia, e le parti dell’accordo dovrebbero ovviare alle loro mancanze senza abusare del meccanismo dello schema di compensazione. Lo ha dichiarato oggi all’apertura di un incontro ministeriale in teleconferenza dei paesi Opec+ il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, principe Abdul Aziz bin Salman, secondo l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. “Ogni azione o affermazione che metta in dubbio il nostro impegno (…) mina la stabilità del mercato”, ha proseguito il ministro saudita. “Devo sottolineare che si è provato molte volte chiaramente nel passato a usare tattiche per produrre più del dovuto e nascondere il mancato rispetto” degli accordi, ha aggiunto, e queste “sono sempre fallite”. Il mancato rispetto degli accordi “indebolisce lo scopo collettivo del gruppo Opec+, mentre tentativi di superare in astuzia il mercato alla fine falliranno”, ha poi detto il ministro. Le dichiarazioni di Bin Salman giungono a commento del mancato rispetto degli accordi da parte di alcuni paesi dell’Opec+, come Iraq e Nigeria, che tuttavia nel mese di agosto sono riusciti a rispettare le loro quote e a introdurre alcune riduzioni aggiuntive per compensare mancanze dei mesi precedenti. D’altra parte gli Emirati Arabi Uniti, alleati dell’Arabia Saudita, in agosto non sono riusciti a rispettare i tagli e hanno superato la quota prevista dagli accordi. (Res)