Coronavirus: Sima e comune Bucarest, in attesa di anticorpi monoclonali incentivare donazione plasma iperimmune

- La pandemia globale da coronavirus ha accresciuto la consapevolezza dell'importanza del plasma iperimmune, che rappresenta una terapia già collaudata proprio in Italia, dal professor Giuseppe De Donno di Mantova, per i pazienti che soffrono gli effetti del virus Sars-Cov-2. Su tale scia, la città di Bucarest ha lanciato un progetto innovativo per incoraggiare la donazione di plasma iperimmune da parte delle persone guarite dall’infezione da coronavirus e ha ottenuto la collaborazione della Società italiana di medicina ambientale (Sima), per un supporto operativo delle realtà cliniche italiane più all'avanguardia sul tema e per sensibilizzare la comunità rumena presente in Italia. La Romania - spiega Sima in una nota - ha uno dei tassi di donazione di sangue e plasma più bassi in Europa e il sistema sanitario del Paese ha lottato per anni per curare le malattie ematologiche. I rumeni bisognosi di plasma sono talvolta costretti a fare appelli disperati a familiari e amici sui social network e l’emergenza Covid-19 ha reso la situazione ancora più grave, nonostante le campagne di informazione pubblica e i ripetuti appelli del governo nazionale. (segue) (Com)