Coronavirus: Sima e comune Bucarest, in attesa di anticorpi monoclonali incentivare donazione plasma iperimmune (2)

- Il Paese si trova ad affrontare un allarmante aumento del numero di contagi, con una stima di 67.000 casi confermati e poco più di 31.500 individui guariti. Tra coloro che si sono ripresi dalla malattia e il cui sangue contiene anticorpi in grado di curare l'infezione, solo 400 individui hanno donato il loro plasma iperimmune, sebbene da tale donazione potrebbe dipendere la vita di uno o più pazienti Covid-19 gravemente malati. Per fare fronte a questa vera e propria emergenza, il sindaco di Bucarest, Gabriela Firea, ha lanciato un progetto innovativo per incoraggiare la donazione di plasma da parte di pazienti guariti dal Covid- 19. "Ogni individuo che può dimostrare di essere guarito da Sars-Cov-2 riceverà buoni del valore di 1.000 euro se dona il proprio plasma. I buoni potranno essere utilizzati per acquistare cibo, medicine e altri beni essenziali presso negozi di Bucarest, contribuendo quindi anche a fornire un'’iniezione’ di capitale nel tormentato settore della vendita al dettaglio della città", dichiara Gabriela Firea. (segue) (Com)