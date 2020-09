Coronavirus: Sima e comune Bucarest, in attesa di anticorpi monoclonali incentivare donazione plasma iperimmune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene 24 stati europei offrano incentivi finanziari a coloro che donano derivati ematici e il programma di Bucarest sia su base volontaria, la proposta del sindaco della città è stata oggetto di diverse controversie. In particolare, Firea è stata criticata dagli oppositori politici, che hanno paragonato il programma al traffico di organi e hanno lanciato appelli emotivi sui media perché fosse fermato. Il sindaco ha risposto sottolineando come un aumento dei tassi di donazione di plasma iperimmune rappresenti una delle terapie migliori per curare pazienti con Covid-19. (segue) (Com)