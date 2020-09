Coronavirus: Sima e comune Bucarest, in attesa di anticorpi monoclonali incentivare donazione plasma iperimmune (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi sanitaria globale e l'aumento dei tassi di infezione hanno evidenziato la vulnerabilità dei sistemi sanitari pubblici in tutta Europa e la carenza di plasma iperimmune è un problema molto sentito in Italia come in tutto il mondo - afferma il professor Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina ambientale -. Nell’immediato il plasma iperimmune è necessario per aiutare tutti coloro che sono in cura per il coronavirus ma trovare una soluzione sostenibile alla sua carenza è fondamentale anche nel lungo periodo in quanto costituisce una componente chiave di diversi trattamenti". "Il superamento degli atteggiamenti sociali negativi nei confronti della donazione di plasma non sarà semplice e resta da vedere se i rumeni saranno o meno sufficientemente convinti dei benefici della donazione. Se avrà successo a Bucarest, il sindaco ha suggerito l'ampliamento del programma a livello nazionale, mentre Sima curerà il trasferimento su scala europea del modello romeno", conclude Miani. (Com)