Egitto: per la prima volta in quattro mesi la sterlina egiziana recupera sul dollaro

- Per la prima volta negli ultimi quattro mesi la sterlina egiziana ha recuperato terreno rispetto al dollaro statunitense, con un cambio di 15,70 sterline per un biglietto verde. Lo riferisce l’agenzia di stampa governativa “Mena”, spiegando che il calo deriva dal flusso di investimenti esteri verso il paese nordafricano, dall’incremento dei ricavi delle esportazioni e dalla ripresa del turismo. Anche i rapporti di agenzie internazionali, tra cui l’ultimo di Goldman Sachs, secondo cui la sterlina egiziana avrà una tendenza al rialzo sul mercato, hanno avuto un impatto sul tasso di cambio con il dollaro. Il dollaro è stato scambiato per 15,69 sterline presso la Banca internazionale commerciale (Commercial international bank – Cib), Banque Misr, la Banca internazionale arabo-africana (Arab African International Bank) e la United Bank. La sterlina ha visto una forte ascesa nel 2019, aumentando del 9,85 per cento rispetto al dollaro da gennaio, sostenuta principalmente da maggiori afflussi di valuta estera. La crisi sanitaria dovuta alla diffusione della Covid-19 ha avuto un impatto sull’economia globale, quindi, anche su quella dell’Egitto.(Cae)