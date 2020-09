A un mese dall'annuncio di Raggi sul bis il M5s in frantumi a Roma, cresce il malcontento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle romano, a poco più di un mese dall'annuncio della sindaca di Roma Virginia Raggi di ricandidarsi alla guida della Capitale, mostra i dissidi interni che fino a prima erano celati. Ieri in Assemblea capitolina i consiglieri della maggioranza su ben due mozioni, tra l'altro presentate dalle opposizioni, non hanno votato in modo compatto. Il primo atto messo ai voti è stato presentato dal consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina. La mozione chiedeva un impegno per la sindaca a sospendere il provvedimento di giunta che prevede la possibilità per gli urtisti, venditori di souvenir, non soddisfatti dalla delocalizzazione, di mutare l'autorizzazione in licenza taxi. La mozione ha ottenuto tra le file della maggioranza il voto favorevole, oltre che di Enrico Stefàno e Annalisa Bernabei anche firmatari della proposta, di Agnese Catini, Carlo Chiossi, Angelo Diario, Simona Ficcardi, Eleonora Guadagno, Gemma Guerrini. Si sono espressi con voto contrario invece il presidente della commissione Commercio, Andrea Coia, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, e i consiglieri Simona Donati e Massimo Simonelli. Altra mozione, stessa situazione. Il capogruppo di Fd'I, Andrea De Priamo, ha presentato un atto di indirizzo per la tutela e la valorizzazione dei sanpietrini, tra i consiglieri di maggioranza in cinque (Simona Donati, Roberto Allegretti, Paolo Ferrara, Eleonora Guadagno e Gemma Guerrini) hanno votato a favore, tutti gli altri si sono detti contrari, la mozione è stata bocciata.Nella stessa giornata, al mattino, dal Municipio VII un comunicato, pubblicato anche sulla pagina Facebook, mostra l'insofferenza degli eletti del M5s sul territorio, in un municipio in cui la cui presidente, Monica Lozzi, ha lasciato il M5s per passare al partito di destra Italexit, senza disdegnare però la partecipazione a un evento su Luigi Petroselli alla Città dell'Altra economia, accanto a Fassina e altri rappresentanti della sinistra romana. "Inascoltati, censurati, esclusi", si raccontano così i consiglieri del VII Municipio, ma qualche ora dopo uno di loro, Eugenio Tosatti, vicepresidente vicario del consiglio municipale, prende le distanze. "Mi dichiaro contrario a questo comunicato e mi dissocio", scrive Tosatti nei commenti su Facebook. Nelle ore successive a sostegno del gruppo del settimo municipio arrivano anche i post di Eleonora Guadagno, presidente della commissione Cultura del Campidoglio, e Agnese Catini, presidente della commissione capitolina Politiche sociali. Pochi giorni prima un vento di dissenso si era già alzato nel Municipio I, quando i consiglieri avevano annunciato - sempre sui social network - la sospensione delle attività elettorali sia per il referendum sia per le elezioni amministrative del 2021, denunciando di aver perso ogni contatto con i vertici del M5s e chiedendo di essere ascoltati. Li ha sostenuti la presidente della commissione capitolina Pari opportunità, Gemma Guerrini, e il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, che settimane prima aveva annunciato la nascita del gruppo "Crea movimento" pur restando nel M5s e senza remore era andato allo scontro con la sua maggioranza, a giugno scorso, quando si discuteva del rientro in Aula Giulio Cesare dopo mesi di sedute in videoconferenza a causa dell'emergenza Covid.Sempre negli stessi giorni, mentre nei municipi le acredini crescono, cinque consiglieri importanti del Campidoglio (Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilità, Alessandra Agnello, presidente della commissione Lavori pubblici, Angelo Sturni, presidente della commissione Innovazione tecnologica, Donatella Iorio e Marco Terranova, neo dimissionari dalle presidenza di Urbanistica e Bilancio) hanno firmato un documento in cui si chiede, in vista del voto del 2021, di fare "un salto di qualità nel Movimento 5 stelle da realizzare con il coinvolgimento di tutte le persone volenterose e capaci, animate dal nostro stesso spirito di rinnovamento". Il giorno dopo Enrico Stefàno, con un post su Facebook, però smentisce eventuali sue ambizioni per la corsa a sindaco. "Leggo alcuni quotidiani oggi che avanzano mie ipotetiche candidature. Vuol dire non aver letto con attenzione quanto pubblicato ieri, e in generale non aver seguito quella che è la mia azione politica da sempre", scrive e sottolinea: "Personalmente ho l'unico obiettivo di portare avanti un'altra idea di città, il resto mi interessa relativamente poco".Intanto la sindaca Raggi apparentemente non mostra alcun ripensamento. Si muove nei territori. Oggi ha portato nuovi bus a Prima Porta. Sabato scorso ha riunito la maggioranza a Ostia, un pranzo in cui però mancavano diversi presidenti di commissioni importanti. C'erano invece i consiglieri Ardu, Coia, Diaco, Diario, il capogruppo Pacetti, Spampinato, Allegretti, Simonelli, Chiossi, l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese. E l'ex capogruppo Paolo Ferrara che ha pubblicato una foto su Facebook e scritto: "Rampelli, Pippo, Pluto e Paperino, ma anche Sassoli, Willy il Coyote e Beep Beep. La verità è che avete paura. Siete pecore vestite da lupi e la scelta di un candidato sindaco per Roma vi spaventa. Eccoci. Ci avete lasciato soli a proseguire una campagna senza sfidanti mostrando ai romani quanto siete incapaci e dove sta il coraggio". Raggi poco dopo lascia i fedelissimi, va a sostenere la campagna referendaria per il Sì al taglio dei parlamentari. Sfila in risciò. Le polemiche sembrano lontane, ma a guardar bene sembrano appena iniziate. (Rer)