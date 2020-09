Russia: Parlamento Ue chiede indagine su caso Navalnyj e sanzioni contro Mosca, Lega contraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviare un'indagine internazionale sul caso dell'avvelenamento dell'attivista russo, Aleksej Navalnyj, e sulle presunte violazioni degli impegni internazionali da parte della Russia. Introdurre nuove sanzioni, e rafforzare quelle esistenti, nei confronti della Russia. E' quanto chiedono i deputati europei con una risoluzione oggi con 532 voti a favore, 84 contrari e 72 astensioni che ha visto le astensioni dei 14 deputati M5s e il voto contrario della Lega. Il Parlamento europeo condanna fermamente il tentativo di assassinare con un agente nervino l'opposizione e attivista anticorruzione russo, Aleksej Navalnyj. Il testo rileva che il veleno utilizzato, appartenente alla "classe Novichok", può essere sviluppato solo in laboratori militari statali e non può essere acquisito da privati, il che implica che dietro l'attacco ci siano le autorità russe. Se qualcun altro dovesse essere ritenuto responsabile, secondo il testo sarebbe comunque una chiara violazione degli impegni legali internazionali della Russia. Gli eurodeputati sottolineano che il tentato assassinio di Navalnyj faceva parte di uno sforzo sistematico per mettere a tacere le voci dissidenti in Russia, in particolare al fine di influenzare le elezioni suppletive locali e regionali della Russia dell'11-13 settembre. (segue) (Beb)