Russia: Parlamento Ue chiede indagine su caso Navalnyj e sanzioni contro Mosca, Lega contraria (2)

- Secondo i deputati, il suo caso è solo uno degli elementi di una più ampia politica russa incentrata sulle politiche interne oppressive e sulle azioni aggressive in tutto il mondo, nota il testo. La risoluzione chiede che venga avviata immediatamente un'indagine internazionale sul caso Navalnyj e sulle presunte violazioni degli impegni internazionali della Russia nel settore delle armi chimiche, sollecitando al contempo le autorità russe a cooperare pienamente con tale indagine e a chiedere conto ai responsabili. Invita inoltre gli Stati membri dell'Ue a prendere una posizione attiva in materia, ad esempio introducendo rapidamente ambiziose misure restrittive dell'Ue nei confronti della Russia e rafforzando quelle già esistenti. Il testo sollecita il dispiegamento di meccanismi sanzionatori che consentano di raccogliere e congelare i beni europei di individui corrotti, in conformità con le conclusioni della Fondazione anticorruzione di Navalnyj. (Beb)