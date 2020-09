Sociale: Ardu (M5s), su buono affitto da Pd figuraccia, Roma prima città a erogare fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente M5s della commissione Patrimonio del Campidoglio, Francesco Ardu, in un post su Facebook commenta le dichiarazioni dei colleghi consiglieri del Partito democratico sull'erogazione dei buoni affitto legati all'emergenza Covid, tema su cui oggi si è riunita la commissione Trasparenza. "Sul bonus affitto registriamo l’ennesima figuraccia del Pd - scrive Ardu -. A dir poco vergognosa la strumentalizzazione dei bisogni delle famiglie romane per prodursi in uno sterile e immotivato esercizio denigratorio nei confronti di un'amministrazione che, purtroppo per loro, è stata una delle prime ad aver erogato tale beneficio. Innanzitutto è doveroso rassicurare i 50.000 richiedenti che hanno avanzato domanda: entro due mesi, come dichiarato oggi in commissione Trasparenza dal dirigente del dipartimento Politiche abitative, tutti i bonus affitto richiesti che risulteranno in regola saranno celermente erogati. Alla luce di ciò, evidenziamo con forza come ogni polemica dei dem sull’argomento sia di natura squisitamente elettorale, speculativa e priva di ogni fondamento. Roma Capitale - prosegue Ardu è stato uno dei primi comuni del Lazio a erogare questo buono, tant’è vero che la stessa Regione Lazio (a guida Pd) ci ha concesso di procedere in tal senso a differenza di quanto fatto con altri comuni. L’esame delle domande, inoltre, procede spedito, e ogni rallentamento finora registrato è unicamente imputabile alle migliaia di domande formulate in maniera scorretta, a quelle che richiedevano integrazioni o che difettavano dei requisiti richiesti e alle domande doppie, triple e anche quadruple. L'amministrazione capitolina ha pienamente rispettato i termini previsti e sta analizzando con dovizia e scrupolo l’elevatissimo numero di domande pervenuto a seguito dell’indizione del bando. Voglio ricordare che il Comune di Milano - conclude Ardu - ha accolto solo un terzo delle domande ricevute. Del resto, è giusto erogare il bonus a chi ne ha realmente bisogno, senza farsi prendere dalla frenesia elettorale di fare tutto in fretta e furia. Magari sbagliando, come nel caso del pacco delle mascherine rifilato al buon Zingaretti". (Rer)