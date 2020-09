Imprese: Refinitiv, Inwit 22ma al mondo per diversità e inclusione, quarta in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambiente di lavoro di Inwit è fra i cento più inclusivi al mondo. Lo attesta il 2020 Diversity and Inclusion Index elaborato da Refinitiv. Stando al relativo comunicato stampa, la società delle torri si piazza al ventiduesimo posto, quarta fra le imprese italiane quotate presenti in graduatoria e quarta nel settore delle telecomunicazioni. Il riconoscimento arriva a meno di tre mesi dall'ingresso del titolo nel Ftse Mib. La classifica è stilata annualmente da Refinitiv, fra i maggiori fornitori di informazioni finanziarie al mondo, sulla base di dati Esg disponibili al pubblico e notizie di stampa. La società, che fornisce dati finanziari su aziende di tutto il mondo, ha elaborato la graduatoria analizzando oltre settemila imprese quotate in Borsa, tenendo in considerazione 24 parametri divisi in quattro categorie. "La presenza di Inwit al ventiduesimo posto al mondo in questa prestigiosa classifica testimonia la nostra attenzione nel favorire la diversità e le pari opportunità nell’ambiente di lavoro e l’inclusione delle nostre persone attraverso servizi e iniziative dedicati: siamo convinti che la diversità sia un fattore assoluto di crescita perché genera una cultura aziendale innovativa", ha commentato Giovanni Ferigo, amministratore delegato della società, sottolineando che il risultato "conferma la bontà del percorso intrapreso sul fronte della sostenibilità e per il successo del modello di business sostenibile”. (Com)