Enel: Starace, nostri piani green possono svilupparsi con maggior fiducia dopo Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani green di Enel, messi a punto prima della pandemia, possono svilupparsi “con maggior fiducia” ora che anche la presidente della Commissione europea Ursula Von dee Leyen ha detto che il 37 per cento delle risorse del Recovery fund saranno destinate all’ambiente. Lo ha assicurato l’amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, a margine dell’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’omologo tedesco Frank-Water Steinmeier all’Hangar Bicocca di Milano. “Noi avevamo già intravisto prima del Covid una direzione fortemente orientata alla trasformazione e alla transizione energica da parte della Commissione e quindi ci eravamo mossi da subito per potenziare questa dimensione. Adesso semplicemente cambia che siamo confermati in questo sforzo e si può senz’altro dire che i piani che avevamo possono svilupparsi con maggiore fiducia di poter essere portati a termine, perché il vento spinge in questa direzione e quindi questo vale in Italia, in Spagna, dove siamo altrettanto fortemente presenti, in Grecia, dove abbiamo una presenza solo sulle rinnovabili e in Romania, dove abbiamo una forte presenza sulla rinnovabili”, ha detto Starace. “Quindi - ha concluso - noi abbiamo quattro Paesi europei con una presenza molto articolata e tutti e quattro spingono nella stessa direzione, quella dell’aumento della percentuale rinnovabile”. (Rem)