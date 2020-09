Aerospazio: Airbus manterrà in volo gli elicotteri della Nasa per i prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nasa ha firmato un contratto HCare Infinite, del valore di 15 milioni di dollari, con Airbus Helicopters, Inc. per un programma completo di assistenza. Il contratto, inizialmente della durata di due anni con la possibilità di estensione fino a 10, fornisce l'intero spettro delle esigenze di assistenza per la flotta della Nasa composta da tre elicotteri H135, le cui consegne inizieranno alla fine di questo mese. Airbus garantirà la disponibilità operativa gestendo tutta la manutenzione programmata e non programmata della Nasa, nonché i pezzi di ricambio. Inoltre, Airbus sarà responsabile delle operazioni di volo dell'elicottero con due piloti, due meccanici e un program manager presso il Kennedy Space Center (Ksc) della Nasa in Florida. "Con questo nuovo contratto HCare, la Nasa si affida all'esperienza dei produttori di Airbus per la gestione completa di tutte le esigenze di assistenza e servizio. L'esperienza e le conoscenze degli Oem forniranno il necessario supporto mentre la Nasa passa da una flotta di aeromobili obsoleti all'avanzato elicottero H135", ha dichiarato David Ramsey, Chief of Flight Operations presso il Kennedy Space Center della Nasa. "Il livello di competenza degli Oem garantirà che la transizione degli aeromobili sia un processo fluido e sicuro e permetterà al Flight Operations del Ksc di concentrare la nostra attenzione sul supporto ai programmi e ai partner Nasa che stanno facendo progredire la scienza, la tecnologia, l'aeronautica e l'esplorazione dello spazio". (segue) (Com)