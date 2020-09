Aerospazio: Airbus manterrà in volo gli elicotteri della Nasa per i prossimi 10 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nasa gestirà la sua nuova flotta di elicotteri H135, acquistati nell'ambito di un'iniziativa di rinnovamento della flotta, a Cape Canaveral per una serie di missioni, tra cui operazioni di sicurezza nel momento del lancio dei razzi, i servizi medici di emergenza e il trasporto di personale qualificato. "Il successo dei nostri clienti risiede nella loro capacità di garantire che gli aeromobili siano pronti a decollare nel momento in cui ne hanno bisogno, e le nostre soluzioni di assistenza HCare forniscono la garanzia che ci siamo presi cura di tutto per assicurare la completa disponibilità della loro flotta", ha dichiarato Anthony Baker, vice presidente Customer Support and Services di Airbus Helicopters, Inc. "Tutto il nostro team è estremamente orgoglioso di supportare il futuro dell'esplorazione spaziale fornendo sia nuovi elicotteri che servizi di assistenza completi alla Nasa". (segue) (Com)