Aerospazio: Airbus manterrà in volo gli elicotteri della Nasa per i prossimi 10 anni (3)

- HCare Infinite è il livello di assistenza clienti più completo di Airbus e per garantire la piena disponibilità operativa della flotta del cliente, compresa la manutenzione, il supporto tecnico e la fornitura di parti di ricambio, utensili e materiali di consumo. La gamma di servizi di gestione dei materiali HCare di Airbus Helicopters inizia con Easy (servizi a catalogo su richiesta) e Smart (quattro opzioni a ore), prima di arrivare progressivamente a Infinite (impegni per la piena disponibilità). Airbus Helicopters Inc. è il fornitore leader di elicotteri negli Stati Uniti, con una quota di mercato di quasi il 65% e una presenza che risale a 50 anni fa. Un team di oltre 750 dipendenti gestisce la produzione locale e gli impianti di completamento per gli elicotteri H125 e UH-72 Lakota e fornisce formazione di livello mondiale, supporto aftermarket e assistenza tecnica per la flotta regionale nordamericana in servizio per un totale di quasi 3.100 elicotteri. (Com)