Umbria: Squarta (Fd'I), istituire subito pronto soccorso pediatrico a Perugia e Terni

- “Istituire subito il pronto soccorso pediatrico negli ospedali di Perugia e Terni”. È quanto ha affermato in una nota il presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta (Fd'I) in una mozione presentata oggi: “L’Umbria è rimasta l’unica regione d’Italia, insieme alla Basilicata, ad esserne ancora sprovvista. Mentre credo sia indispensabile assicurare ai piccoli un'assistenza specialistica. Infatti neonati, lattanti, bambini e adolescenti necessitano di attenzioni differenti rispetto a quelle di un adulto. È dunque necessario che ad accogliere un paziente pediatrico in pronto soccorso ci sia personale formato in maniera specifica, disponibile 24 ore su 24, per garantire servizi a misura di bambino. La mia proposta punta a far ottenere accoglienza, spazi e adeguati servizi sanitari d'urgenza dedicati in maniera esclusiva ai bambini”. (segue) (Ren)