Umbria: Squarta (Fd'I), istituire subito pronto soccorso pediatrico a Perugia e Terni (2)

- Squarta ha aggiunto: “La mozione impegna la Giunta ad attivare servizi nelle strutture del Santa Maria della Misericordia di Perugia e del Santa Maria di Terni. In Italia ce ne sono 210: il 58 per cento nelle regioni del Nord, il 14 per cento al Centro e il 28 al Sud. Nell'individuazione della patologia del bambino o nell'assistenza in fase emergenziale l'approccio pediatrico è naturalmente diverso rispetto a quello riservato agli adulti e, spesso, le condizioni nelle sale d'attesa del pronto soccorso non garantiscono elevati standard di accoglienza per giovanissimi e bambini, soprattutto quando sono molto piccoli”. Quindi ha concluso: "L’Umbria, insieme alla Basilicata, risulta totalmente sprovvista di pronto soccorso pediatrici ma in tutte le occasioni a colmare le lacune del sistema è la devozione di molti medici che riescono comunque a fornire le migliori cure possibili ai piccoli pazienti”. (Ren)