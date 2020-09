Serbia: fonti stampa, Marko Djuric prossimo ambasciatore negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, potrebbe essere il prossimo ambasciatore della Serbia negli Stati Uniti. E' quanto riferisce il sito "Nova.rs" citando fonti del governo di Belgrado. Secondo il sito non è ancora noto quando Djuric assumerà la posizione, ma nel prossimo periodo dovrebbero essere terminate tutte le procedure necessarie per un trasferimento entro due o tre mesi. Attualmente la posizione negli Stati Uniti è vacante dopo che è scaduto il mandato al precedente ambasciatore. Alcuni mezzi d'informazione avevano in precedenza diffuso delle voci su una possibile assegnazione a Djuric del ministero degli Esteri attualmente guidato da Ivica Dacic. Entro la fine di settembre dovrebbe essere nota la composizione del prossimo governo alla luce delle ultime elezioni parlamentari tenute il 21 giugno, secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal presidente serbo, Aleksandar Vucic. (segue) (Seb)