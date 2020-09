Kosovo: Thaci, “pericoloso” riaprire questione dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura della questione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba domani a Bruxelles, nell’ambito del dialogo mediato dall’Ue tra Serbia e Kosovo, rappresenta una battuta d'arresto per Pristina ed è "parte dell'agenda” di Belgrado. Lo ha detto il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, parlando ieri alla stampa a Pristina a margine di un evento per la celebrazione del Capodanno ebraico. Secondo Thaci, la riapertura della questione dell'associazione a Bruxelles, dopo un decennio, è una battuta d'arresto per il Kosovo. “È un duro colpo per la statualità del Kosovo, mina la sua sovranità e rischia la creazione di una Repubblica serba in Kosovo”, ha aggiunto. “Penso che l'Assemblea del Kosovo debba stare molto attenta a qualcosa del genere”, ha spiegato il capo di Stato sottolineando che nessuno ha il diritto di discutere e “figuriamoci raggiungere” un qualche tipo di nuovo accordo sull'Associazione dei comuni. Thaci ha affermato che il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia può avvenire solo a Washington. "Credo che se la normalizzazione economica è stata raggiunta a Washington, lo sarà anche il riconoscimento reciproco tra lo stato del Kosovo e la Serbia", ha proseguito. Parlando del riconoscimento del Kosovo da parte di Israele, Thaci ha affermato come si tratti di un evento di importanza strategica per il mondo intero. (segue) (Alt)