Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, minoranze al centro del dialogo tecnico

- Le delegazioni tecniche di Belgrado e Pristina discuteranno nel prossimo incontro a Bruxelles dei temi relativi ai diritti delle minoranze e alle loro richieste di risarcimento finanziario. Lo ha reso noto l'inviato dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, attraverso un post pubblicato su Twitter. Secondo quanto precisato da Lajcak, il tema del confronto è stato concordato dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e dal premier kosovaro Avdullah Hoti. "Il presidente Vucic e il primo ministro Hoti hanno convenuto che i loro negoziatori discuteranno delle rivendicazioni finanziarie e degli accordi relativi alle comunità minoritarie. Entrambi gli argomenti sono molto complessi, e per questo motivo domani discuteremo delle richieste finanziarie e nei prossimi giorni degli accordi per le comunità minoritarie", ha scritto Lajcak su Twitter. Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina ha recentemente affermato che "è giunto il momento di completare con successo il processo di dialogo" dopo 10 anni. (segue) (Seb)