Speciale scuola: Salvini, Azzolina sciagura, migliaia studenti non sanno che fare

- Per il leader della Lega Matteo Salvini la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina "è una sciagura per la scuola italiana". Lo ha detto durante un comizio tenuto a Bollate, alle porte di Milano. "Ci sono centinaia di migliaia di insegnanti, famiglie e studenti che non sanno cosa fanno, dove vanno, a che ora entrano ed escono, mancano i bidelli, gli insegnanti e i banchi. Non so se avete visto le foto delle scuole italiane coi bimbi che scrivono per terra", ha detto Salvini, ricordando: "Abbiamo presentato in Parlamento la mozione di sfiducia al ministro Azzolina che è una sciagura per la scuola italiana". "Noi - ha aggiunto - è da marzo che avvisiamo il governo come Lega per stabilizzare i precari, comprare i termoscanner per misurare la febbre a scuola, senza rompere a mamme e papà, ma il governo non ha fatto nulla". (Rem)