Speciale scuola: deputati Fd'I Roma, inaccettabile violenza centri sociali a liceo artistico via di Ripetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati Fd'I Federico Mollicone e Maria Teresa Bellucci, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, e Massimo Milani, coordinatore romano di Fratelli d'Italia, in una nota dichiarano: "È inaccettabile che, come avvenuto questa mattina al liceo artistico di via Ripetta, si permetta ai centri sociali di bloccare l'entrata di uno studente a scuola solamente perché di idee diverse". "Un caso di discriminazione, sempre causata dalla solita estrema sinistra - aggiungono - che usa la violenza a scopi politici. La dirigente scolastica garantisca l'agibilità dell'Istituto a tutti gli studenti, contro ogni discriminazione. Presenteremo un'interrogazione al ministro Lamorgese e al ministro Azzolina per garantire che non avvengano più casi di questo genere e chiediamo alle forze dell'ordine di identificare al più presto i responsabili sia interni che esterni, che abbiamo già denunciato, di una così inaccettabile discriminazione. No a ogni forma di violenza politica" (Com)