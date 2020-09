Speciale scuola: Sardegna, centrosinistra chiede convocazione del Consiglio, "Regione assente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione straordinaria del Consiglio regionale sul tema della scuola in Sardegna è stata chiesta dall'opposizione di centro-sinistra. I consiglieri di Leu, Movimento Cinque Stelle, Pd e Progressisti hanno fatto rilevare che nell'Isola si registra il numero più basso in assoluto in tutta Italia del personale scolastico che si è sottoposto allo screening, appena il 5 per cento. Il tutto, a loro dire, con il fatto che "le uniche notizie che si sanno sulla riapertura delle scuole si leggono sui giornali". Nonostante tutto ciò, nessuna spiegazione è arrivata da Giunta e maggioranza, e le tre mozioni in tre mesi finora presentate, denunciano gli esponenti dell'opposizione, sono rimaste lettera morta. Sui test anti Covid agli insegnanti "la Regione non ha fornito le indicazioni alle Asl, ha denunciato il consigliere Pd, Piero Comandini. Dal canto suo Alessandro Solinas (M5s) ha ricordato che il suo movimento aveva "proposto di istituire un medico scolastico". Per Eugenio Lai, consigliere Leu, "si assiste a un vergognoso rimpallo di responsabilità fra Regione e Governo". "La Giunta regionale in questi mesi – ha detto Francesco Agus (Progressisti) – ha moltiplicato enti e Asl e si è occupato dell'inseguimento quotidiano della polemica della politica, come è accaduto in questi giorni con l'impugnazione del Governo". (Rsc)