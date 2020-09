Speciale scuola: Perilli (M5s), con sfiducia Lega prosegue campagna elettorale contro studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Gianluca Perilli, in un nota, afferma: "la mozione di sfiducia alla ministra Lucia Azzolina presentata dalla Lega supera il ridicolo. Prosegue la campagna elettorale e mediatica leghista a danno degli studenti e dell'intera comunità scolastica, fondata sugli argomenti da comizio usati in questi mesi da Salvini e già ampiamente sbugiardati, a cominciare dalle accuse sul concorso per dirigenti scolastici. È evidente l'intento strumentale e propagandistico nel depositare, proprio nella settimana in cui aprono le scuole dopo sei mesi di chiusura forzata, una mozione di sfiducia al ministro dell'istruzione. E questo - conclude - avviene per di più nei confronti di Lucia Azzolina, il cui operato è migliore di quello di tanti suoi predecessori - molti dei quali espressione di Governi in cui la Lega era presente - per risorse investite e per soluzioni trovate, in tempo di pandemia, ai disastri che loro stessi hanno causato". (Com)