Speciale scuola: M5s, sfiducia ad Azzolina è elenco nero su bianco delle assurdità della Lega

- Secondo le deputate ed i deputati del MoVimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera, "la mozione di sfiducia presentata alla ministra Lucia Azzolina è l'elenco, nero su bianco, di tutte le assurdità che la Lega ha già ampiamente propinato in questi mesi agli italiani. E che giorno dopo giorno - continuano i parlamentari in una nota - siamo stati costretti a smentire, supportati dai fatti. Una sintesi di accuse false all'operato della ministra, che culmina con la ridicola storia del suo presunto conflitto di interessi: niente di più strumentale. Ancora una volta dalla Lega un pessimo esempio per il Paese, mentre dentro e fuori le istituzioni ci sono persone che danno il massimo per una ripartenza il più possibile 'normale' considerata la situazione sanitaria, lavorando per l'interesse collettivo, Salvini e i suoi proseguono nel remare contro l'Italia, gridando sempre e comunque al caos". Gli esponenti del M5s concludono: "Pensassero a svolgere il loro mestiere con responsabilità, piuttosto. Non l'hanno fatto in passato, quando hanno avallato insieme al centrodestra un taglio di oltre 8 miliardi all'istruzione, almeno lo facciano ora, in un momento complicato e difficile per tutti". (Com)