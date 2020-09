Speciale scuola: Vacca (M5s), da Lega campagna mediatica basata su falsità, fatti sono altrove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio di Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio, "c'è bisogno di politici responsabili che sappiano guidare la scuola oltre l'emergenza come Lucia Azzolina, non di propaganda sulla pelle di studenti. La mozione di sfiducia della Lega - continua il parlamentare su Twitter - è la degna conclusione di una campagna mediatica basata su falsità. Fatti e numeri sono altrove". (Rin)