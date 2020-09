Speciale scuola: studente positivo a Covid a Monterotondo, primo caso nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre giorni dalla riapertura delle scuole, nel Lazio si registra un primo studente positivo al Coronavirus. E' successo in una scuola di Monterotondo, alle porte di Roma. Ad annunciare la positività del giovane è il sindaco, Riccardo Varrone. "Ho ricevuto una comunicazione dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Espazia, di un caso positivo di un alunno della scuola - scrive su Facebook il sindaco di Monterotondo -. La positività non è riconducibile in alcun modo ad un contagio avvenuto all'interno della scuola. Al giovane studente vanno ovviamente i miei auguri di pronta guarigione. I protocolli sanitari previsiti dal Ministero della pubblica istruzione sono stati già attivati dalla scuola, che in accordo con la Asl Roma 5, ha comunicato all'intera classe di rimanere a casa e ha avvisato le famiglie interessate, chiedendo anche di monitorare l'eventuale sintomatologia dei bambini/e. Ora bisogna mantenere la calma - conclude il sindaco -, cercare di seguire le indicazioni della dirigente scolastica che è in costante contatto con me e con l'assessore alla scuola Matteo Garofoli, oltre che con le autorità sanitarie". (Rer)