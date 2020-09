Francia: manifestazione a Parigi contro i licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse migliaia di persone si sono riunite oggi a Parigi per manifestare contro i licenziamenti previsti in questo periodo di crisi sanitaria da molte aziende. La manifestazione, indetta da alcune sigle sindacali e da associazioni studentesche, è partita verso le 14 da place de la République in direzione di place de la Nation."C'è molta collera e allo stesso tempo il clima è ansiogeno", ha detto il segretario della Confederazione generale del lavoro (Cgt), Philippe Martinez. Gli organizzatori hanno ottenuto l'autorizzazione da parte della prefettura della capitale, nonostante il divieto di raduni pubblici con più di 5 mila persone. Secondo quanto riportato dai media francesi, i manifestanti portano la mascherina e rispettano il distanziamento sociale nel corteo(Frp)