Cipro: portavoce presidenza, negoziati possibili ma non sotto minaccia (2)

- Il presidente cipriota Anastasiades, ricevendo ieri a Nicosia il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha invitato l'Ue a non scartare l'opzione di imporre sanzioni più dure contro la Turchia per le sue ricerche "illegali" di idrocarburi nel Mediterraneo orientale. L'Ue, secondo Anastasiades, dovrebbe valutare "tutti i mezzi a nostra disposizione" per arrivare ad una risposta alla Turchia "senza doppi standard". Il riferimento di Anastasiades è stato al consenso tra i 27 paesi membri dell'Ue sulle sanzioni contro la Bielorussia, nell'auspicio che non ci sia un approccio diverso riguardo la Turchia. Secondo il presidente cipriota, serve una "risposta immediata" contro Ankara. (segue) (Res)