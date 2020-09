Cipro: portavoce presidenza, negoziati possibili ma non sotto minaccia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto della sovranità dei paesi membri dell'Unione europea dovrebbe rimanere una regola che nessuno può ignorare, ha detto il presidente cipriota Anastasiades dopo aver ricevuto a Nicosia Michel. Anastasiades ha sottolineato che la visita di Michel arriva in un momento decisivo in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 settembre che dovrà decidere sulla sanzioni contro Ankara per le attività nel Mediterraneo orientale. "La tua presenza è una prova attiva della presenza dell'Ue negli sviluppi nella regione", ha affermato Anastasiades criticando l'estensione fino al 12 ottobre da parte della Turchia del Navtex per le attività di esplorazione energetica della nave Yavuz a largo di Cipro. "L'Ue deve favorire condizioni di stabilità nella regione", ha affermato Anastasiades invitato i paesi membri a rimanere "uniti" di fronte alla provocazioni turche. (Res)