Scuola: Marin (FI), servono termoscanner non passerelle Conte

- Il deputato di Forza Italia, Marco Marin, in una nota ha attaccato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla riapertura delle scuole, che il governo avrebbe dovuto "programmare da cinque mesi. Non lo ha fatto. Anzi lo ha fatto male. Malissimo". Oggi, ha sottolineato, "il presidente ha fatto visita ad una scuola di Roma. Come se Conte, Azzolina e il governo delle quattro sinistre vivessero fuori dalla realtà. Se le scuole hanno riaperto lo si deve all'impegno di insegnanti, personale scolastico ed enti locali che lo hanno fatto nonostante il governo abbia creato solo problemi", ha sottolineato ricordando che "grazie al l'incompetenza del governo oggi mancano insegnanti anche quelli di sostegno, non ci sono aule per garantire il distanziamento, il trasporto pubblico è chiaramente insufficiente, non ci sono termoscanner agli ingressi per misurare la febbre, gli esami diagnostici al personale docente non sono stati resi obbligatori. E Conte in una situazione così ha il coraggio di fare una inutile passerella in una scuola invece di lavorare per risolvere tutti questi problemi". (Com)