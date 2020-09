Ungheria: procura chiede 7 anni per Bela Kovacs (Jobbik), accusato di spionaggio per la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura inquirente dell'Ungheria ha chiesto una condanna a 7 anni di reclusione per Bela Kovacs, ex eurodeputato del partito di opposizione ungherese Jobbik accusato di spionaggio a favore della Russia. Lo rivela l'agenzia di stampa "Mti". Kovacs, soprannominato dalla stampa ungherese "KGBela", è imputato per aver fornito informazioni ai servizi segreti russi mentre era parlamentare a Bruxelles, ma nega ogni addebito. Secondo la procura, tra il 2012 e il 2014 ha avuto contatti con i servizi segreti di Mosca e ha condiviso con loro informazioni su vari temi, dalle elezioni parlamentari europee, all'energia, alla politica interna ungherese, ai piani per l'ampliamento della centrale nucleare di Paks. (segue) (Vap)