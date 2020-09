Ungheria: procura chiede 7 anni per Bela Kovacs (Jobbik), accusato di spionaggio per la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kovacs è diventato eurodeputato di Jobbik nel 2010 ed è stato privato dell'immunità parlamentare nel 2015. Le accuse a suo carico sono tuttavia diventate pubbliche solamente nel 2017, dopodiché ha abbandonato il partito. Kovacs è accusato inoltre di aver firmato contratti di stage fittizi con quattro individui tra il 2012 e il 2013, in relazione ai quali il Parlamento europeo ha sborsato 28 mila euro e per i quali è imputato anche per frode. (Vap)