Speciale scuola: Milano, collettivi studenteschi occupano ex sede bnl di piazzale Accursio contro assenza spazi

- È in corso una occupazione simbolica dell'ex banca nazionale del lavoro di piazzale Accursio 20 A Milano da parte del coordinamento dei collettivi studenteschi. L'occupazione ha lo scopo di denunciare uno dei tantissimi spazi vuoti che potrebbero essere adibiti a scuole per assicurare il diritto per tutti a un'istruzione in presenza, verso il corteo del 25 settembre. l'occupazione consiste in una lezione di educazione sessuale, al piacere e alle differenze all'interno dello stabile. "Palazzinari speculano e fanno affari sullo sfitto e la rendita immobiliare, mentre per la scuola - si legge in un comunicato - non c'è mai posto. Il 14 settembre è passato e le istituzioni non sono state in grado di assicurare il diritto alla scuola in presenza per tutte e tutti, inventandosi improbabili rotazioni e scaglionamenti che sacrificano la continuità didattica, la socialità e la qualità della vita di studenti, insegnanti e genitori". "Dicono di non avere abbastanza aule per assicurare il distanziamento fisico - prosegue il comunicato - ma Milano è piena di edifici abbandonati. Quelli pubblici? Risanarli Per ospitare le classi. Quelli privati? Requisirli e restituirli alla collettività e al suo futuro: la scuola. Ecco perché abbiamo temporaneamente occupato e liberato un palazzo abbandonato da decenni, l'ex banca nazionale di piazzale Accursio, per fare una lezione in presenza". (Rem)