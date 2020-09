Speciale scuola: Boccia, non esiste manuale pandemia, ma senso di Stato e unità, grazie al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola "non esiste un manuale per riaprirle in tempo di pandemia o una ricetta magica. Quella c'è solo nella propaganda della politica che usa la scuola come lotta elettorale". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a Latiano (Brindisi) ad un'iniziativa elettorale del Partito democratico. "Non era mai successo prima di dover aprire le scuole in un contesto sanitario così rischioso ma il sistema sta reggendo. In questa battaglia è necessario servire lo Stato perché sanità e scuola non sono e non devono essere parte della contesa politica ma pilastri fondamentali di un grande lavoro comune. Dopo questi primi tre giorni dobbiamo ringraziare tutto il personale della scuola per gli sforzi eccezionali fatti; lo Stato c'è e qualsiasi criticità l'affronteremo insieme", ha concluso il ministro. (Rin)